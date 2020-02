Imprese: il CdA approva il nuovo piano di rilancio di Ansaldo Energia (2)

- Per garantire gli obiettivi del piano le principali azioni saranno: maggior focus su attività dirette per supportare l'aumento dei volumi di produzione, di “Epc” (“Engineering, Procurement and Construction) e di Service (attività di post vendita, manutenzione e assistenza); riequilibrio dell'organico del gruppo in funzione del contesto di mercato in evoluzione; riduzione costi esterni; recupero di competitività riducendo il "time to market" con produzione "lean" e aumento del focus commerciale. Si precisa che l’azienda non prevede alcuna modifica ai termini e alle condizioni dei prestiti obbligazionari in essere. La strategia di gruppo per assicurare la competitività sul lungo periodo prevede, altresì, l’adozione di un piano di diversificazione da definire e implementare a partire dal 2021, con l’obiettivo di creare un campione nazionale nel settore della "Power Generation" che supporti la transizione energetica. La società rende, infine, nota la propria soddisfazione per la firma dell’accordo raggiunto in un clima di costruttivo confronto con le organizzazioni sindacali in data 31 gennaio. (Com)