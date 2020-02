Guinea-Conakry: referendum costituzionale si terrà il 1 marzo insieme alle elezioni legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il referendum costituzionale in Guinea si terrà il prossimo 1 marzo, nello stesso giorno in cui si svolgeranno le elezioni legislative. Lo ha annunciato la presidenza in una nota. La decisione, come riporta la stampa ivoriana, ha suscitato polemiche da parte dell’opposizione che ha già annunciato l’intenzione di boicottare il referendum, così come le elezioni parlamentari, definendolo un “colpo di stato costituzionale”. “È un trucco per attirare più persone alle urne”, ha dichiarato Abduramane Sanoh, coordinatore del Fronte nazionale guineano per la difesa della Costituzione (Fndc), coalizione di gruppi della società civile e di partiti politici promotrice delle proteste in atto da mesi contro il presidente Alpha Condé e la sua decisione di indire il referendum. Le elezioni legislative sono presentate come un'opportunità, un trampolino di lancio per far passare il referendum. Una volta che le persone accetteranno di votare per le elezioni legislative, realizzeranno di aver votato per il referendum”, ha aggiunto. L’annuncio della data del referendum giunge dopo quello dei giorni scorsi con cui il presidente Condé ha disposto il rinvio al 1 marzo delle elezioni legislative, inizialmente in programma per il prossimo 16 febbraio. (segue) (Res)