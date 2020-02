Guinea-Conakry: referendum costituzionale si terrà il 1 marzo insieme alle elezioni legislative (2)

- A motivare la decisione, secondo quanto riferisconono i media locali, sono stati soprattutto il boicottaggio delle elezioni da parte dei principali partiti dell'opposizione, seguito dal ritiro di sette commissari membri della Commissione elettorale in segno di protesta contro la presunta gestione “opaca” del processo elettorale, e l’intervento della comunità religiosa che ha chiesto al governo di sospendere l'organizzazione delle elezioni legislative fino a quando le parti non si saranno incontrate per garantire l'organizzazione di elezioni “eque, libere, credibili, indipendenti e inclusive”. L'invito è giunto sia dalla Conferenza episcopale guineana sia dalla comunità musulmana in occasione della 34ma Assemblea ordinaria dell'Unione del clero guineano che si è tenuta il mese scorso nella città sudorientale di N’zerekoré. Si tratta dell’ennesimo rinvio delle elezioni legislative, inizialmente in programma alla fine del 2018 ma più volte posticipate per motivi di sicurezza e di organizzazione interna. Alla fine di dicembre l'opposizione aveva annunciato il boicottaggio delle elezioni e l’intenzione di impedirne lo svolgimento in caso di mancato rinvio del voto. L’annuncio del referendum costituzionale, nel dicembre scorso, ha sollevato una serie di violente proteste nel paese che hanno provocato la morte di oltre 20 persone. Secondo gli oppositori di Condé, infatti, il referendum rappresenta un “colpo di stato costituzionale” e un tentativo mascherato da parte sua di correre per un terzo mandato alle elezioni presidenziali in programma ad ottobre. (Res)