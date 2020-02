Torino: 3 chili di eroina nascosti in cantina, arrestato nigeriano di 43 anni

- Quasi 3 chili di eroina: questo nascondeva nella cantina di casa a Torino un cittadino nigeriano di 43 anni. L'uomo, residente nel quartiere San Paolo, regolarmente residente in Italia, è stato arrestato dalla polizia. A intervenire sono stati gli agenti della sezione Falchi lo scorso lunedì sera, nell’ambito di un'attività antidroga scaturita da informazioni raccolte dagli investigatori della Squadra Mobile. L'uomo, incensurato, a seguito della perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di un sacco nero con all’interno ulteriori 12 sacchetti trasparenti termosaldati contenenti complessivamente 600 grammi di eroina; e poi un sacco trasparente termosaldato contenente 1040 grammi di eroina in pietre; e ancora una busta trasparente termosaldata contenente 1060 grammi di eroina. Tutta la droga, 2 chili e 700 grammi di eroina purissima, era nascosta nella cantina di pertinenza dell’appartamento occupato dal nigeriano, come anche la somma di 27.735 euro in contanti, nascosta all’interno di alcune buste di plastica. (segue) (Rpi)