Torino: 3 chili di eroina nascosti in cantina, arrestato nigeriano di 43 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In casa durante la perquisizione è stato trovato materiale per il confezionamento: bilancino elettronico di precisione e sostanza da taglio. Il valore all’ingrosso della sostanza è di oltre 100 mila euro. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso, finalizzati a verificare possibili collegamenti con i gruppi criminali organizzati attivi nel traffico di eroina in questo capoluogo. (Rpi)