Russia: in corso colloqui per stabilire date summit con leader di Iran e Azerbaigian

- Sono attualmente in corso le discussioni per decidere le date del prossimo summit dei leader di Russia, Iran e Azerbaigian inizialmente previsto per lo scorso 14 agosto. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” l’ambasciatore russo in Iran, Levan Dzhagaryan. “Stiamo discutendo le possibili date del summit, che una volta decise dovranno essere concordate con i nostri colleghi iraniani”, ha detto l’ambasciatore. (Rum)