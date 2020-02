Milano: Polizia di Stato arresta spacciatore in zona Corvetto

- La Polizia di Stato, nel tardo pomeriggio di ieri in via Ravenna, zona Corvetto, ha arrestato un cittadino italiano, U.B. del 1956 pluripregiudicato, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. La squadra investigativa del Commissariato Mecenate della Questura di Milano ha organizzato un servizio di osservazione nei pressi dell’indirizzo di residenza di un cittadino italiano, sospettato di svolgere quotidianamente presso la propria abitazione attività di spaccio. Gli investigatori, dopo aver osservato vari movimenti sospetti dell’uomo, notato uscire spesso dal condominio per prendere contatti con cittadini extracomunitari gravitanti nel vicino quartiere Corvetto, hanno deciso di intervenire. L’uomo è stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre all'interno della propria cantina stava armeggiando su una trave in legno, utilizzata come deposito della sostanza. Qui, infatti, sono stati trovati ben 5 panetti di hashish, un bilancino ed un coltello ancora sporco della sostanza appena tagliata per essere destinata alla vendita al dettaglio. Proseguita la perquisizione all'interno dell’abitazione, sono stati trovati sette involucri già pronti per la vendita, altri due coltelli sporchi di sostanza, materiale da confezionamento e contanti provento della cessione. All'esito dell’attività la Polizia ha sequestrato circa 470 grammi di hashish e circa 2000 euro in contanti, oltre al materiale descritto.(Rem)