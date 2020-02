Imprese: Barbieri (Confcommercio), togliere lacciuoli burocratici per aiutare aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna fare uno sforzo in più per togliere i lacciuoli burocratici che limitano la capacità delle imprese nel creare eventi e iniziative. Aiutare le imprese significa, inoltre, continuare a collaborare in stretto raccordo con le istituzioni. Siamo fortemente preoccupati per la ricaduta sulle attività economiche dell’emergenza coronavirus e dobbiamo essere pronti a trovare soluzioni condivise per superare questo difficile momento”. lo ha detto Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, in occasione della presentazione oggi al Savini dei dati su imprese innovative e attività di vicinato. “I dati del Comune sul sostegno al tessuto imprenditoriale milanese sono importanti - ha proseguito Barbieri - e, al di là dei numeri, mettono in risalto il costante dialogo e confronto che, con l’Amministrazione comunale, abbiamo per trovare soluzioni a problemi specifici: dai cantieri della metropolitana che impattano sulle attività commerciali, alle imprese del terziario da valorizzare in periferia e nell'innovazione"."Un dialogo che confermiamo e che proseguirà", ha concluso Barbieri. (Rem)