Imprese: Saipem annuncia nomina per cooptazione di un Consigliere di amministrazione

- Il Consiglio di amministrazione di Saipem, acquisite le valutazioni del Comitato per la remunerazione e le nomine e con l’approvazione del Collegio sindacale, ha oggi nominato per cooptazione (ai sensi dell’articolo 2386, primo comma, del Codice Civile) Alessandra Ferone quale amministratore non esecutivo e non indipendente, nonché membro del Comitato per il Controllo e i Rischi. La nomina è avvenuta a seguito delle dimissioni, comunicate lo scorso 23 dicembre 2019, con efficacia dalla nomina da parte del Consiglio di amministrazione di Saipem di un nuovo amministratore in sua sostituzione, del consigliere non esecutivo e non indipendente e membro del Comitato per il controllo e i rischi, Pierfrancesco Latini. Pierfrancesco Latini era stato nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione in data 5 dicembre 2018 e successivamente nominato dall’assemblea degli azionisti in data 30 aprile 2019 su proposta del socio Cdp Equity Spa votata dalla maggioranza degli azionisti. L’invito a voler considerare la candidatura di Alessandra Ferone (chief risk officer di Cassa depositi e prestiti Spa) per opportuna ed autonoma valutazione del Consiglio di amministrazione di Saipem Spa, nel rispetto dei reciproci ruoli e di ogni normativa anche regolamentare applicabile, è stato comunicato a Saipem Spa dal socio Cdp Industria Spa (e per conoscenza al socio Eni Spa) con lettera trasmessa il 30 gennaio 2020. Tale comunicazione è stata effettuata anche ai sensi di quanto previsto dal patto parasociale sottoscritto in data 27 ottobre 2015 tra Eni Spa e Cdp Equity Spa; la partecipazione di quest’ultima in Saipem Spa è nella titolarità di Cdp Industria Spa dal 13 dicembre 2019 per effetto di una operazione di scissione parziale di Cdp Equity Spa. In base a quanto dallo stesso dichiarato, il neo Consigliere Alessandra Ferone non è in possesso dei requisiti di indipendenza e non detiene partecipazioni nella società.(Com)