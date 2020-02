Commercio Roma: blog mostra foto e accusa urtisti di vandalismo. Ambulanti, pronta denuncia

- Stamattina nel quotidiano tam tam dei social network è spuntato un post, con allegate alcune fotografie, inerenti agli urtisti romani di Fontana di Trevi. "Stiamo per presentare una denuncia per diffamazione contro il blog Roma fa schifo", ha spiegato in una nota Angelo Pavoncello dell'Ana, Associazione nazionale ambulanti. Il post apparso su Twitter e sulla pagina Facebook del blog riporta alcune fotografie: la prima mostra una scritta fatta con lo spray bianco sul selciato di via della Panetteria che indica la direzione da seguire per Fontana di Trevi, altre due mostrano due cartelli pubblici imbrattati per nascondere il percorso pedonale che da via della Stamperia porta al monumento. Nel post il blog sostiene che "gli urtisti spostati da Fontana di Trevi" abbiano manomesso "la segnaletica per spostare i flussi turistici verso le nuove posizioni delle loro bancarelle". "Hanno vandalizzato tutta la segnaletica e ne hanno fatta una loro, artigianale e orripilante - si legge su Facebook -. E lo hanno fatto nel cuore di Roma senza essere fermati da nessuno. Ma perché deviare i turisti per una strada sbagliata? Semplice: perché così passano davanti alle nuove posizioni delle bancarellare spostate da Fontana di Trevi". (segue) (Rer)