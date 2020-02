Commercio Roma: blog mostra foto e accusa urtisti di vandalismo. Ambulanti, pronta denuncia (2)

- Sul posizionamento delle bancarelle dei venditori di souvenir a Trevi c'è stato un lungo scontro, nelle scorse settimane, tra rappresentanti di categoria e amministrazione pubblica conclusosi con un accordo, confermato da una mozione approvata in Assemblea capitolina, e che prevede una collocazione temporanea dei commercianti in via delle Muratte. Strada che in parte è di passaggio se si vuole raggiungere Fontana di Trevi da via della Panetteria. Tuttavia, come confermano anche fonti dell'amministrazione capitolina, "non ancora sono state definite le postazioni in via delle Muratte e quindi gli operatori ancora non sono in servizio - sottolinea Pavoncello -. Adesso si sta davvero esagerando nei confronti della categoria, questa è diffamazione e la nostra denuncia è già pronta". (Rer)