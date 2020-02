Roma: Baglio (Pd), 400 bambini al freddo alla scuola Europa. Meleo promette condizionatori

- I 400 bambini che frequentano la scuola Europa a Grotta Perfetta "sono al gelo dal mese di dicembre, nell'inerzia dell'Amministrazione capitolina, e ci resteranno fino a metà marzo". Lo denuncia in una nota il consigliere del Partito democratico capitolino Valeria Baglio. "Un'assurdità inaccettabile", così la consigliera definisce la situazione che nell'Istituto comprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa dove gli alunni "fanno lezione da due mesi in corridoio a causa di un guasto all'impianto di riscaldamento, che inspiegabilmente non è ancora stato riparato". Ieri, insieme alle famiglie, agli operatori e ai bambini "abbiamo dato vita ad un flashmob davanti all'Assessorato, per chiedere a gran voce quali risposte intendano dare al problema". Evidentemente questo deve aver spinto "qualche collaboratore a spiegare all'assessora Meleo che tra le competenze del Dipartimento dei Lavori Pubblici, di sua competenza, sono chiaramente esplicitate le manutenzioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento e la manutenzione straordinaria degli immobili dell'edilizia residenziale pubblica (ERP). La rediviva assessora - continua la nota - ha assicurato che farà installare dei condizionatori nelle prossime settimane. I lavori di manutenzione sull'impianto sono invece rimandati a fine anno scolastico". L'assessora Meleo arriva dunque "con due mesi di ritardo, per risolvere (parzialmente) una questione su cui sarebbe potuta intervenire a dicembre scorso. Non contenta della figuraccia rimediata, è riuscita anche ad attaccare sui social il Municipio VIII. Gentile assessore, le assicuro che ormai i cittadini hanno fatto l'abitudine alle vostre bugie, e da tempo hanno smesso di credere ai vostri vuoti proclami digitali, e le dico anche che terremo d'occhio questa promessa, verificheremo che il problema si risolva davvero. Lo faremo di nuovo a fianco dei bambini, dei genitori, degli operatori della scuola: non possiamo lasciarli soli di fronte alla vostra incompetenza". (Com)