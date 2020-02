Umbria: Squarta, applicare subito legge contro spreco alimentare

- Il presidente dell'Assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta, in occasione della Giornata nazionale per la prevenzione dello spreco alimentare sostenuta dai ministeri dell'Ambiente, della Salute e degli Affari esteri, ha sollecitato “chiarimenti sui tempi di applicazione della legge regionale per la promozione delle attività di donazione e distribuzione di cibo per fini di solidarietà sociale’ (Legge regionale 16/2017)”. Squarta ha ricordato di aver chiesto, nelle scorse settimane, l'attivazione del Comitato per il controllo e la valutazione proprio per "verificare la corretta attuazione della legge, istituita per combattere gli sprechi alimentari stabilendo la distribuzione di alimenti, farmaci e altri beni prossimi alla scadenza, ma ancora utilizzabili per scopi sociali". "Nel recentissimo Rapporto Waste Watcher 2020 di Last Minute Market Swg – ha commentato Squarta - viene sottolineato che per la prima volta, negli ultimi dieci anni, lo spreco di cibo nelle case degli italiani è in calo del 25 per cento rispetto all'anno precedente con un risparmio di 1,5 miliardi di euro nel 2020. Il costo settimanale medio a famiglia si attesta ora sui 4,91 euro mentre nel 2019 finivano nel cestino 7 euro di spesa ogni sette giorni. Per il 69 per cento dei cittadini, nell'ultimo decennio, l'attenzione allo spreco è aumentata e tutti questi dati sono confortanti". (segue) (Ren)