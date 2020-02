Umbria: Squarta, applicare subito legge contro spreco alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A livello regionale - ha evidenziato Squarta - nella precedente legislatura, ci siamo impegnati per approvare una legge utile a salvare cibi e pasti, dal pane all'ortofrutta fino ad altri prodotti confezionati, che secondo gli standard commerciali non possono essere più venduti pur essendo ancora buoni e sicuri". “L'attivazione del Comitato di monitoraggio - ha puntualizzato Squarta - chiarirà gli sviluppi della legge regionale e i controlli diranno se, come era nelle intenzioni, sono stati costituiti network per raccogliere i prodotti invenduti della grande distribuzione, dei ristoranti e delle mense per ridistribuirli a fini di solidarietà sociale in favore di persone in situazioni di disagio sociale. L'obiettivo è quello di limitare gli sprechi per aiutare le persone meno fortunate", ha concluso il presidente. (Ren)