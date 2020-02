Iran: ministero Esteri russo, bisogna fare il possibile per preservare accordo su nucleare

- La Federazione Russa esorta le autorità iraniane a fare il possibile per mantenere l’accordo sul nucleare (Jcpoa) evitando di attivare il meccanismo per la risoluzione delle controversie. Lo si apprende da un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri di Mosca. “La Federazione Russa ha sempre rispettato tutti gli impegni presi nel quadro dell’accordo ed è assolutamente favorevole alla sua attuazione: esortiamo tutti i partecipanti a fare il possibile per evitare l’attivazione del meccanismo per la risoluzione delle controversie”, si legge nel documento. (Rum)