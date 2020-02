Mezzogiorno: Bottici (M5s), approvato decreto in commissione Finanze, domani in Aula

- La senatrice del Movimento cinque stelle Laura Bottici rende noto che è stato dato "il via libera in commissione Finanze al decreto legge sul sistema creditizio del Mezzogiorno. Il provvedimento, di cui sono relatrice - spiega in un comunicato -, sarà presentato domani mattina in Aula per l'approvazione definitiva. Il testo arrivato dalla Camera non è stato modificato, ma abbiamo approvato quattro ordini del giorno a tutela dei risparmiatori, dei crediti deteriorati e dei rapporti tra banche e correntisti".(Com)