Giustizia: Bonafede, su riforma processo penale c'è accordo nella maggioranza

- A margine della presentazione della relazione annuale sulla giustizia amministrativa, il ministro Alfonso Bonafede, è tornato a parlare della riforma del processo penale. "Dico solo che in ultimo anno sono state fatte la legge spazza corrotti, il codice rosso, il carcere per gli evasori e in Cdm è arrivata la riforma del processo civile - ha affermato -. Ora manca la riforma del processo penale perché i cittadini e gli addetti ai lavori vogliono tempi brevi. Sulla riforma c'è un accordo nella maggioranza, il mio impegno è portarla in Cdm e li vediamo chi vuole dire ai cittadini che non vogliamo processi penali brevi. La riforma c'è. Vogliamo lavorare sui tempi brevi o continuiamo a parlare di prescrizione?", ha concluso.(Rer)