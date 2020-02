Kenya: coronavirus, previsto rimpatrio 85 studenti kenioti da Wuhan

- Le autorità del Kenya prevedono di rimpatriare gli 85 studenti kenioti al momento bloccati nella città cinese di Wuhan, epicentro dell'epidemia di coronavirus, e metterli in quarantena al loro ritorno a casa. Lo ha dichiarato il segretario amministrativo del ministero della Salute, Mercy Mwangangi, parlando davanti alla commissione Salute del parlamento. “Il ministero degli Affari Esteri è in costante contatto con gli 85 studenti kenioti”, ha detto Mwangangi, precisando che le evacuazioni saranno fatte una volta che la Cina avrà rimosso il blocco della città. “Abbiamo identificato due sale di attesa presso l’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta (il principale aeroporto internazionale del Kenya) e abbiamo istituito una struttura di isolamento presso l'ospedale dello scalo. Altre strutture di isolamento satellitare sono state dislocate nella contea di Nairobi”, ha aggiunto il funzionario, secondo quanto riferisce la stampa keniota. Non è chiaro per quanto tempo durerà il blocco di Wuhan, ma diversi governi hanno già evacuatoi loro cittadini dalla città. L'Egitto è stato il primo paese africano a farlo. (segue) (Res)