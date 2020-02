Kenya: coronavirus, previsto rimpatrio 85 studenti kenioti da Wuhan (2)

- Ieri Michel Yao, responsabile dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per le emergenze, ha dichiarato di essere preoccupato per la preparazione dei paesi africani a gestire un’eventuale emergenza sanitaria, affermando che molti di essi hanno sistemi sanitari deboli. Nel continente africano, ha aggiunto Yao, sono presenti soltanto sei laboratori con la capacità di testare il virus: si trovano in Nigeria, Ghana, Madagascar, Sierra Leone, Senegal e Sudafrica. “Il laboratorio sudafricano ha testato 71 campioni provenienti da diversi paesi che avevano riscontrato casi sospetti. I test sono risultati negativi”, ha affermato Yao. Finora non ci sono casi confermati di contagio in Africa. Nelle scorse settimane dei casi sospetti si erano registrati in Kenya, Etiopia e Costa d’Avorio, mentre nei giorni scorsi il Centro per il controllo delle malattie della Nigeria (Ncdc) ha smentito la presenza di un caso di coronavirus nel paese, invitando i nigeriani ad ignorare le voci su una possibile diffusione dell'epidemia. La scorsa settimana le compagnia Kenya Airways, Royal Air Maroc, Ruanda Air, Air Madagascar e Air Mauritus hanno sospeso i voli verso la Cina, mentre le autorità del Mozambico hanno sospeso l'emissione di visti di ingresso per i cittadini cinesi. Il bilancio ufficiale delle vittime in Cina è salito a 490, mentre sono 24.324 i casi di contagio confermati nel paese. (Res)