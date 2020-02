Infrastrutture: Rixi (Lega) su ponte Genova, Toscani si vergogni e chieda scusa

- Il deputato della Lega Edoardo Rixi sostiene che "le parole del fotografo Toscani sono vergognose, cariche di cinismo evidentemente espresso in nome del dio denaro, quello dei suoi mecenati Benetton, in difesa dei quali arriva addirittura a offendere la memoria di 43 vittime del crollo del Morandi e la sofferenza di un'intera comunità, quella di Genova e della Liguria tutta. Olivero Toscani - afferma Rixi in una nota - chieda scusa ai familiari delle vittime, di cui ha calpestato il dolore. La Lega sta presentando mozioni in Liguria, in Comune a Genova e in tutti i Comuni liguri perché venga negato il patrocinio agli eventi che prevedano la presenza del fotografo: un personaggio pubblico che manifesta disinteresse per la tragedia del Ponte non può essere il benvenuto in Liguria. Ci aspettiamo che le nostre mozioni abbiano il pieno appoggio di tutti i gruppi politici". Toscani intervenendo alla trasmisisone radiofonica "Un giorno da pecora" aveva detto: "Ma a chi interessa che caschi un ponte".(Com)