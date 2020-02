Balcani: Commissione Ue su proposta allargamento, capitoli negoziali riuniti in sei gruppi tematici

- Oggi la Commissione europea ha presentato una proposta di cambiamento del processo di adesione all'Unione europea, con un raggruppamento dei capitoli negoziali in sei gruppi tematici: principi; mercato interno; competitività e crescita inclusiva; agenda verde e connettività sostenibile; risorse, agricoltura e coesione; relazioni esterne. Lo si apprende dalla Commissione europea. "L'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali è una priorità assoluta per la Commissione. Stiamo lavorando su tre tracce: in primo luogo, oggi proponiamo passi concreti su come migliorare il processo di adesione. Mentre stiamo rafforzando e migliorando il processo, l'obiettivo rimane la piena adesione all'Ue. In secondo luogo, e parallelamente, la Commissione sostiene fermamente le sue raccomandazioni per l'apertura dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania e fornirà presto un aggiornamento sui progressi compiuti da questi due paesi. In terzo luogo, in preparazione del vertice Ue-Balcani occidentali a Zagabria a maggio, la Commissione presenterà un piano di sviluppo economico e degli investimenti per la regione", ha detto il commissario per l'allargamento, Oliver Varhelyi. (segue) (Beb)