Balcani: Commissione Ue su proposta allargamento, capitoli negoziali riuniti in sei gruppi tematici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esecutivo europeo ha anche proposto di raggruppare i capitoli negoziali in sei gruppi tematici: principi; mercato interno; competitività e crescita inclusiva; agenda verde e connettività sostenibile; risorse, agricoltura e coesione; relazioni esterne. I negoziati su ciascun gruppo saranno aperti nel loro insieme, dopo aver soddisfatto i parametri di riferimento di apertura, anziché su base di singoli capitoli. I negoziati sui principi saranno aperti per primi e chiusi per ultimi e i progressi su questi determineranno il ritmo generale dei negoziati. I tempi tra l'apertura di un gruppo e la chiusura dei singoli capitoli dovrebbero essere limitati, preferibilmente entro un anno in piena dipendenza dall'avanzamento delle riforme. (segue) (Beb)