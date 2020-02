Balcani: Commissione Ue su proposta allargamento, capitoli negoziali riuniti in sei gruppi tematici (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, la Commissione ha proposto misure per sanzionare proporzionalmente qualsiasi contrazione o passo indietro grave o prolungato nell'attuazione delle riforme e nel soddisfare i requisiti del processo di adesione. I negoziati potrebbero essere sospesi in alcune parti o, nei casi più gravi, sospesi completamente o potrebbero essere riaperti capitoli già chiusi. I benefici di una più stretta integrazione, come l'accesso ai programmi dell'Ue, potrebbero essere sospesi o ritirati e la portata e i finanziamenti dell'Unione potrebbero essere rivisti al ribasso. Ora, la Commissione spera che gli Stati membri appoggino la proposta, parallelamente all'avvio dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania, in vista del vertice Unione europea-Balcani occidentali a Zagabria del 6-7 maggio. Per il vertice la Commissione esaminerà come promuovere gli investimenti, l'integrazione socioeconomica e lo stato di diritto per la regione dei Balcani occidentali. (Beb)