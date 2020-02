Rifiuti Roma: Crescimanno, sono venuta a manifestare come sempre speriamo Campidoglio trovi alternativa

- "Siamo venuti anche oggi come sempre a manifestare, rimaniamo sulla nostra posizione in attesa di quel che sarà. Speriamo in Campidoglio stiano pensando a una soluzione alternativa, ma per adesso non siamo stati informati di nulla". Così la presidente del Municipio XII Silvia Crescimanno che questa mattina ha partecipato alla manifestazione contro la discarica di Monte Carnevale davanti al consiglio regionale del Lazio(Rer)