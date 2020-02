Coronavirus: Russia, al momento sospensione traffico aereo con la Cina non è in programma

- Il governo della Federazione Russa al momento non sta valutando la possibilità di sospendere tutti i collegamenti aerei con la Cina a fronte dell’epidemia di coronavirus. Lo ha dichiarato oggi il ministro dei Trasporti russo, Jevgenij Dietrich, parlando con i giornalisti. “Al momento non stiamo prendendo in considerazione questa possibilità”, ha detto, sottolineando che all’aeroporto moscovita di Sheremetyevo è stato predisposto un “terminal speciale” per ricevere i passeggeri che arrivano in Russia dalla Cina. “Ci basiamo sulle raccomandazioni dell’Autorità per la tutela dei consumatori, Rospotrebnadzor”, ha aggiunto il ministro. (Rum)