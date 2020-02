Repubblica Centrafricana: ambasciata a Mosca ringrazia Russia per forniture armi leggere

- Le autorità della Repubblica Centrafricana ringraziano la Federazione Russa per essersi offerta di fornire armi leggere al paese senza costi aggiuntivi, dal momento che una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha vietato l’importazione di armamenti pesanti. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” l’incaricato d’affari dell’ambasciata centrafricana a Mosca, Jean-Jacques Mbokoto. “La Federazione Russa è il nostro partner più importante in ogni ambito, e ringraziamo molto le autorità di Mosca per essersi offerte di avviare una fornitura di armamenti leggeri senza costi aggiuntivi: abbiamo bisogno di rifornire i nostri depositi che sono stati distrutti e svuotati durante le rivolte del 2013”, ha detto il diplomatico, criticando la decisione di estendere di altri sei mesi il divieto all’importazione di armamenti pesanti annunciata venerdì scorso. “Si tratta di una situazione molto preoccupante, dal momento che i nostri militari sono sul campo in tutto il paese per combattere i ribelli”, ha aggiunto Mbokoto. (Rum)