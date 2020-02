American Laundry: Ronghi (Cnal), fare chiarezza su sorte lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sull'American Laundry Ospedaliera e sulla sorte degli oltre 250 lavoratori va subito fatta chiarezza per capire cosa è realmente accaduto in questa vertenza sulla quale sta calando il silenzio". Lo ha affermato il segretario generale Cnal, Salvatore Ronghi. "Dopo l'interdittiva antimafia che ha colpito American Laundry - ha proseguito Ronghi - si è alzato il livello di attenzione del sindacato e della politica al fine di salvaguardare totalmente i livelli occupazionali di questa azienda, in particolare sono state intraprese iniziative, portate anche all'attenzione della Procura della Repubblica, per spingere Soresa a revocare gli appalti e a procedere al subentro della società Hospital Service, subentro che, poi, è avvenuto, ma sembra che essa non abbia garantito i diritti di tutti i lavoratori, ma solo di parte di essi e con contratti penalizzanti e non in linea con quanto previsto nelle procedure dei passaggi di cantiere con il silenzio della dirigenza del Cardarelli. Sbagliano quei sindacati che accettano contratti capestro e si chiudono nel silenzio in quanto i lavoratori vanno sempre tutelati, tutti, e non sacrificati perché, forse, bisogna fare altro". Ronghi ha chiesto al presidente della Regione Campania De Luca e alla Soresa di "fare chiarezza affinché non sia sacrificato alcun lavoratore e affinchè a tutti i lavoratori sia garantita anzianità e retribuzione". (Ren)