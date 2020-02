Salute: Intesa Sanpaolo sostiene la giornata della raccolta del farmaco

- Intesa Sanpaolo, partner istituzionale della Fondazione Banco Farmaceutico onlus, rinnova il suo sostegno alla giornata di raccolta del farmaco, che per l’edizione 2020, in occasione dei 20 anni della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, durerà una settimana dal 4 al 10 febbraio e il giorno principale sarà sabato 8. La collaborazione rientra in un accordo più ampio di durata quadriennale (2018-2021), che prevede l’impegno del gruppo nel sostenere l’attività della Fondazione per la raccolta e la distribuzione agli enti caritativi che assistono le persone indigenti di farmaci in corso di validità da farmacie e da aziende farmaceutiche. In questa settimana, sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco in una delle oltre 5 mila farmacie che, in tutta Italia, aderiscono all’iniziativa. I medicinali raccolti saranno consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico, che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele. Tra i tanti volontari a disposizione di quanti si recheranno nelle farmacie coinvolte su tutto il territorio nazionale per acquistare i prodotti da destinare alla beneficenza, ci saranno anche oltre 190 dipendenti e loro familiari, coinvolti grazie all’Associazione lavoratori Intesa Sanpaolo. (segue) (Com)