Migranti: Tunisia, 148 arresti in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità della Guardia nazionale tunisina hanno sventato 35 tentativi di emigrazione irregolare tra il 26 gennaio e il primo febbraio, secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno. Si tratta in particolare di 20 tentativi di attraversare illegalmente il confine via terra e 15 via mare. Queste operazioni hanno inoltre portato all'arresto di 148 persone. Sabato primo febbraio, un'unità della Marina ha salvato un gruppo di 43 persone (24 uomini, nove donne, nove minori e un neonato) 60 chilometri da Al Ataya, vicino alle isole Kerkennah, nel governatorato costiero di Sfax. Tutti si erano imbarcati la sera prima dalla costa di Zarzis, nel governatorato meridionale di Medenine, per sbarcare illegalmente sulle coste dell’Italia. (Tut)