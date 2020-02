Georgia: Mdinaradze (Sogno georgiano), andremo oltre il 50 per cento alle prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di maggioranza georgiana, Mamuka Mdinaradze, aspira ad arrivare al 50-60 per cento dei voti alle prossime elezioni parlamentari che si terranno in autunno nel paese caucasico. "Penso che questa non sia un'utopia, ma una realtà", ha dichiarato ai giornalisti al termine di una riunione della maggioranza parlamentare. "Il periodo pre-elettorale ci offre l'opportunità unica di comunicare con il pubblico, parlare delle cose che sono state fatte e di quelle ancora da fere e che sono inserite nel nostro programma", ha detto Mdinaradze, sottolineando che l'umore dei cittadini è molto positivo. (Res)