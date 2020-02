Rifiuti Roma: Cacciatore (M5s), quello tra Regione e Campidoglio su discarica mi ricorda vecchi accordicchi politici

- L'accordo che ha portato Regione Lazio e Comune di Roma a questa situazione "io lo definisco accordicchio". Lo dichiara Marco Cacciatore consigliere regionale M5s del Lazio e presidente della commissione rifiuti della Pisana che questa mattina ha partecipato alla manifestazione contro la discarica a Monte Carnevale sotto il consiglio regionale. "Dire che la discarica che si sta imponendo con ordinanza si realizza dopo 3 anni mi ricorda tanto i vecchi accordicchi tra politici che rimandano la data a quando non ci saranno più", ha sottolineato. "Credo sarebbe il caso di smetterla con la disonestà intellettuale e dar proposte di maggior tutela per me vanno cercati altri siti e Roma al suo interno ne deve individuare più di uno".(Rer)