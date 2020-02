Valle d'Aosta: dal 14 al 16 febbraio la tappa dell'Epic ski tour

- L’assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione Valle d’Aosta ha reso noto che è stata presentata ieri a Milano la tappa valdostana dell’Epic ski tour, evento di scialpinismo che, accanto alla gara agonistica che avrà luogo sabato 15 febbraio, proporrà l’innovativa formula 4All, dedicata agli appassionati di questo sport. Questi avranno a disposizione, dal 14 al 16 febbraio, dei momenti in cui eseguire dei test di prova dei materiali e, in particolar modo, nella giornata di domenica 16 febbraio potranno affrontare il percorso di gara accompagnati da guide alpine del territorio. Il presidente della Regione, Renzo Testolin, in merito all’iniziativa ha detto: “La Valle d’Aosta è da sempre vicina agli sport outdoor, fra i quali lo scialpinismo, che rappresenta una delle discipline in costante crescita. Il territorio valdostano, d’altronde, si presta appieno a questo tipo di randonnée, da affrontare in assoluta sicurezza, per godere degli aspetti paesaggistici e naturalistici delle nostre montagne. L’iniziativa 4All è importante perché consente di avvicinare gli appassionati a questa meravigliosa esperienza e la Valle d’Aosta ha voluto credere in quest’iniziativa proprio per contribuire a far conoscere la nostra regione sotto questo aspetto”. (segue) (Ren)