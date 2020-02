Valle d'Aosta: dal 14 al 16 febbraio la tappa dell'Epic ski tour (2)

- Gli eventi in programma si svolgeranno a Flassin (Ao), nell’alta Valle del Gran San Bernardo. La sezione agonistica interesserà il tracciato del Memorial Fiou, classica dello scialpinismo degli anni Ottanta, nata in ricordo dei fratelli Maurizio e Carlo Fiou, promesse dell’alpinismo valdostano scomparsi rispettivamente nel 1979 sulla Cresta del Leone, e nel 1985 nella tragedia del Lyskamm. Il percorso è lungo 16,4 km. e presenta un dislivello positivo di 1.600 metri. I Comuni della Valle del Gran San Bernardo proporranno, per l’occasione, dei momenti di tradizione, cultura e gastronomia con la finalità di far conoscere il territorio agli appassionati scialpinisti, sia esperti che principianti, legati ad uno sport che esalta le caratteristiche naturali della regione. Epic ski tour sarà articolato in tre tappe: dopo Davos, il primo evento tenutosi in Svizzera dal 20 al 22 dicembre 2019, sarà la volta della Valle d’Aosta. Il circuito si concluderà a Trento Monte Bondone dal 6 all’8 marzo. La tappa valdostana inizierà di fatto la sera di venerdì 14 febbraio con un talk in programma alle ore 20 a Etroubles (Ao). Sempre il 14 febbraio sarà l’ultimo giorno per potersi iscrivere alla gara. (Ren)