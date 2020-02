Credito: Slovenia, istituto Nova Kbm completa acquisizione di Abanka

- L'istituto sloveno Nova Kbm ha versato 444 milioni di euro necessari per il completamento dell'acquisto delle azioni di Abanka. Secondo quanto ricorda l'agenzia di stampa "Sta", l'autorithy bancaria slovena ha dato il via libera all'acquisto nel mese di dicembre dello scorso anno. L'istituto Nova Kbm, la prima delle banche slovene risanate acquistata da privati, è attualmente di proprietà del fondo d'investimenti Appolo. I due istituti detengono attualmente circa il 22,5 per cento del settore bancario sloveno, mentre il gruppo Nlb detiene il 22,7 per cento delle azioni. (Lus)