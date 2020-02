Guinea-Bissau: Commissione elettorale conferma Embalò vincitore presidenziali dopo verifica

- La Commissione elettorale della Guinea-Bissau ha nuovamente confermato l'ex premier Umaro Cissoko Embalo vincitore delle elezioni presidenziali dello scorso dicembre, dopo la verifica dei verbali richiesti dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) come tentativo di risolvere lo stallo politico in cui versa il paese. Lo riferisce la stampa locale. La commissione elettorale doveva avviare una procedura per verificare i dati raccolti dalle commissioni regionali per il secondo turno delle presidenziali dello scorso 29 dicembre. A verifica conclusa, le autorità elettorali hanno confermato ieri il risultato precedentemente annunciato: Umaro Sissoco Embalò risulta vincitore con il 53,55 per cento dei voti espressi, contro il 46,45 per cento dello sfidante Domingos Simoes Pereira, che aveva denunciato brogli elettorali a suo danno. I rappresentanti dei partiti dei candidati, rispettivamente Madem G15 (Movimento per l'alternanza democratica) ed il Partito africano per l'indipendenza della Guinea e di Capo Verde (Paigc, che ha la maggioranza in parlamento), hanno preso atto dell'esito della procedura di verifica, che si è svolta in presenza di funzionari Cedeao. In una conferenza stampa tenuta dopo l'annuncio della Commissione elettorale e le cui dichiarazioni sono state rilanciate sull'account Twitter ufficiale del Paigc Pereira ha nuovamente denunciato quello che ritiene un ulteriore "tentativo di ostacolare la trasparenza elettorale". (segue) (Res)