Guinea-Bissau: Commissione elettorale conferma Embalò vincitore presidenziali dopo verifica (2)

- La Corte suprema della Guinea-Bissau aveva convalidato la vittoria di Embalò lo scorso 12 gennaio, respingendo il ricorso presentato da Pereira. Secondo quanto si legge nel testo della sentenza, la Corte ha affermato che Pereira avrebbe dovuto prima presentare il suo ricorso alla Commissione elettorale nazionale. Secondo quanto lamentato da Pereira e dal suo partito, il ballottaggio del 29 dicembre scorso sarebbe stato caratterizzato da frodi dal momento che i voti espressi averebbero superato il numero di elettori iscritti in alcuni seggi elettorali. La Commissione elettorale ha tuttavia negato ciò, così come la missione di osservazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite per l'Africa occidentale e il Sahel (Unowas), che ha elogiato lo svolgimento "positivo" delle elezioni presidenziali in Guinea-Bissau e ha sottolineato il sostegno prestato dalla sua organizzazione in questo contesto. (segue) (Res)