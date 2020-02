Guinea-Bissau: Commissione elettorale conferma Embalò vincitore presidenziali dopo verifica (3)

- Secondo i risultati annunciati dal Cne, al secondo turno Embalò, che è anche un ex generale dell'esercito e leader di opposizione, ha ottenuto il 53,55 per cento dei voti, davanti all'avversario ed ex premier Domingos Simoes Pereira, che ha conseguito il 46,45 per cento delle preferenze. Al primo turno dello scorso 24 novembre Embalo aveva ottenuto il 27,65 per cento delle preferenze contro il 40,13 per cento di Pereira, ma il ballottaggio ha rovesciato quei risultati per il sostegno offerto a Embalo dai principali candidati eliminati, compreso quello di Vaz e del suo bacino elettorale. Embalò, che è stato primo ministro dal 2016 al 2018 sotto la presidenza uscente José Mario Vaz, dovrà affrontare la difficile sfida di far uscire il paese di 1,6 milioni di persone da una situazione di instabilità politica ed economica. (Res)