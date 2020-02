Finestra sul mondo: Italia, Di Maio: paese vuole cambiare rimanendo nell'orbita dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano britannico "Daily Mail" pubblica con grande rilievo un'intervista con il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, realizzata dall'agenzia di stampa statunitense "Associated Press" (AP) ed accompagnata da numerose fotografie: l'intervista spazia dalla politica estera dell'Italia alle questioni di politica interna e fino al tema della crisi che attanaglia il partito populista Movimento 5 stelle, di cui Di Maio è stato leader fino a qualche giorno fa. Il giornale, che nella battaglia sulla Brexit si è decisamente schierato per l'uscita dall'Ue, focalizza sin dal titolo il suo articolo sulle dichiarazioni del ministro degli Esteri italiano che nega la possibilità di una "Italexit" ma afferma la necessità che una Unione Europea senza più il Regno Unito ora diventi più democratica, spostando il suo "centro di gravità" decisionale dalla attuale preponderanza della burocrazia di Bruxelles a favore invece di istituzioni elette dai cittadini come il Parlamento europeo. Di Maio difende il tipo di politica populista incarnato dal M5s: "In qualche modo", dice, "noi abbiamo cercato di intercettare la rabbia della gente" senza però, aggiunge, "aver alimentato l'odio". Quanto alla preponderanza dei movimenti populisti nell'attuale legislatura, il ministro degli Esteri ha negato che questo possa costituire una spinta verso l'uscita dell'Italia dall'Ue: "Non c'è alcun rischio di 'Italexit' perché nessun partito in Parlamento ha neppure agitato la possibilità", ha detto, aggiungendo però che è necessario rivitalizzare l'Ue attraverso le riforme; "La riforma delle istituzioni", ha spiegato, "dovrebbe spostare il centro di gravità a favore di quelle direttamente elette dal popolo, cioé il Parlamento europeo", che per Di Maio dunque è un'istituzione più democratica di quanto siano la Commissione o il Consiglio europeo. Il ministro ha poi commentato il recente sondaggio sull'antisemitismo e sull'Olocausto, dicendo "fatico ad immaginarmi davvero una persona" che neghi la realtà del genocidio degli ebrei e dicendosi convinto come "tra i molti difetti di queste persone ci deve essere una ignoranza totale" e che quindi una massiccia spesa a favore dell'educazione nelle scuole "è il solo antidoto a questo grave problema"; tuttavia Di Maio ha poi evitato di rispondere ad una domanda dell'intervistatore sulla possibilità di una indagine interna sugli elementi antisemiti tra i Cinquestelle. Continuando a parlare di temi umanitari, il ministro degli Esteri ha infine rivelato che l'Italia ha chiesto al governo libico di modificare gli attuali accordi per dare alle organizzazioni umanitarie la piena responsibilità sui migranti raccolti nel Mediterraneo dai guardiacoste libici, in modo da evitare che siano riportati nei centri di detenzione in Libia. Di Maio ha anche riconosciuto che in Libia paesi come la Turchia e la Russia hanno eclissato l'influenza dell'Italia grazie agli aiuti militari da loro forniti alle fazioni in guerra, ma si è in qualche modo giustificato dicendo che per il suo paese è difficile mantenere un peso adeguato a livello internazionale perché i governi durano troppo poco: "Quattro ministri degli Esteri in appena quattro anni e mezzo certamente non aiuta", ha concluso l'attuale ministro, che è in carica dallo scorso mese di settembre. (Sit)