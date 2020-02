Finestra sul mondo: Germania-Ue, Seehofer: sicurezza priorità del semestre di presidenza tedesco

- La sicurezza sarà una priorità della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue che la Germania eserciterà nel secondo semestre del 2020. A tal fine, il paese agirà per riformare la normativa europea sul diritto di asilo e per sviluppare lo scambio di dati tra le forze di polizia degli Stati membri dell'Ue. È quanto affermato dal ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per Seehofer la riforma del sistema di asilo dell'Ue, attualmente disciplinato dal regolamento di Dublino, è importante tanto quanto la protezione e lo sviluppo sostenibile che l'Ue intende realizzare con il “Green deal”, presentato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Riformare il diritto d'asilo nell'Ue significa, infatti, “sottrarre terreno fertile agli estremisti”. Seehofer ha quindi evidenziato che “le grandi lacune” della normativa europea sull'asilo sono “particolarmente evidenti nella protezione delle frontiere esterne dell'Ue e nell'applicazione del regolamento di Dublino”. La norma prevede che sia lo Stato membro di primo arrivo dei profughi a dover gestire le richieste di asilo e a dover riaccogliere i migranti che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso altri Stati dell'Ue. A tal riguardo, Seehofer ha notato che la Germania non riceve “neanche una risposta alle lettere” che invia ai partner europei per comunicare il rinvio dei profughi nel loro territorio. (Sit)