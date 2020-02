Finestra sul mondo: Germania, Merz (Cdu) potrebbe voler tornare al Bundestag

- Deputato al Bundestag per l'Unione cristiano-democratica (Cdu) dal 1990 al 2009, Friedrich Merz, esponente della destra del partito, potrebbe voler tornare al parlamento federale. L'obiettivo sarebbe una candidatura a cancelliere per l'Unione, il gruppo conservatore formato al Bundestag dalla Cdu e dall'Unione cristiano-sociale (Csu), presieduto da Merz dal 2000 al 2002. In questo modo, i quotidiani “Handelsblatt” e “Frankfurter Allgemeine Zeitung” commentano alcune recenti dichiarazioni di Merz. Durante un evento organizzato dalla Cdu a Verden in Bassa Sassonia, a Merz è stato chiesto “se si potesse contare sul fatto che sarà deputato al Bundestag nella prossima legislatura”, il cui avvio è previsto nel 2021. L'esponente della Cdu ha risposto “Sì”. Successivamente, il portavoce di Merz, Armin Peter ha chiarito il senso di questa affermazione. Peter ha spiegato ciò che Merz intendeva “veramente dire: qualora tornasse del tutto in politica, si candiderebbe la Bundestag”. Ora, ha aggiunto Peter, nella Cdu “non è il momento di condurre dibattiti sul personale, ma di trattare questioni sostanziali”. A smorzare gli entusiasmi dei sostenitori di una sua candidatura a cancelliere, è poi intervenuto lo stesso Merz, osservando che “ora non è questione” e se ne riparlerà al prossimo congresso della Cdu, a dicembre 2020. A ogni modo, le dichiarazioni di Merz sono state accolte con favore dalla destra della Cdu, di cui è espressione l'Unione dei valori, presieduta da Alexander Mitsch. In particolare, Mitsch ha affermato che quanto detto da Merz “fa sperare per il prossimo candidato dell'Unione a cancelliere”. (Sit)