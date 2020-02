Finestra sul mondo: Polonia-Francia, a Varsavia Macron dà prova di “realpolitik”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della visita di due giorni in Polonia finita ieri, 4 febbraio, il presidente francese Emmanuel Macron ha dato prova di “realpolitik” mettendo da parte le divergenze con il suo omologo, Andrzej Duda. Lo scrive il quotidiano francese “Les Echos”, secondo cui il titolare dell'Eliseo ha mostrato un atteggiamento aperto e conciliante durante il suo soggiorno in Polonia. Dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, Macron vuole rafforzare i rapporti con l'Europa dell'est e si dice “pronto a passare oltre le frontiere politiche” per “rendere l'Europa più forte e più unita”. Parigi e Varsavia adesso cercano di trovare un'intesa su diversi dossier come quelli riguardanti le politiche agricole europee o la creazione di una tassazione per le aziende attive nel settore digitale. Il quotidiano “Le Figaro” parla del discorso pronunciato da Macron all'Università Jagellon di Cracovia. “Potete essere patrioti polacchi ed europei”, ha detto il presidente francese rivolgendosi ai giovani presenti. “La Francia e l'Europa non possono essere grandi senza la Polonia”, ha aggiunto il capo dello Stato. In questo modo il titolare dell'Eliseo ha attaccato indirettamente i leader sovranisti europei come il premier ungherese Viktor Orban o il leghista Matteo Salvini. Nel corso del suo discorso Macron ha fatto un “mea culpa” ricordando le difficoltà attraversate dalla Polonia in passato, ma ha anche sottolineato i rapporti con la Francia. (Sit)