Finestra sul mondo: Francia-Argentina, Macron riceve all'Eliseo Fernandez

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, riceve oggi all'Eliseo il suo omologo argentino, Alberto Fernandez, che ha già effettuato una serie di visite diplomatiche a Roma, Berlino e Madrid. Lo riferisce il quotidiano “Le Figaro”, spiegando che l'obiettivo di Fernandez è quello di rafforzare i legami bilaterali con i vari paesi europei e trovare un appoggio per rinegoziare il debito del suo paese. La Francia è uno dei membri più importanti del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) e dispone del 5 per cento del diritto di voto, mentre alla Germania spetta il 6 per cento e all'Italia il 5 per cento. L'Argentina, terza economia dell'America Latina, ha un debito pubblico di 310 miliardi di dollari, di cui 44 miliardi sbloccati dal Fmi nel 2018. Il tasso di inflazione nel 2019 ha raggiunto un nuovo record arrivando al 53,8 per cento. “per il momento, il governo (argentino, ndr) lavora su un piano di stabilizzazione sul breve termine”, afferma Martin Vauthier, economista e direttore della società di consulenza Eco Go. Secondo Vauthier, è necessario un piano “che si basi sugli investimenti e le esportazioni che permettano così l'entrata di valuta necessaria a rimborsare il debito”. (Sit)