Finestra sul mondo: Regno Unito, grande confusione su auto e obbiettivi climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ultime dichiarazioni del primo ministro britannico Boris Johnson in materia di lotta ai cambiamenti climatici e di riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2) stanno suscitando confusione e malumore persino tra i ranghi del suo stesso Partito conservatore: se ne fa portavoce oggi il quotidiano ultra-conservatore "The Telegraph", che titola l'apertura della sua prima pagina in edicola oggi, mercoledì 5 febbraio, proprio sulla confusione ingenerata dagli annunci fatti dal premier ieri, in occasione del lancio della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) che sarà co-presieduta dai governi di Regno Unito e di Italia e che si aprirà a novembre nella città scozzese di Glasgow. A beneficio dei media dunque Boris Johnson non soltanto ha annunciato che sarà anticipato di cinque anni, e cioè al 2035, il divieto totale di vendita nel paese di veicoli privati alimentati a diesel o a benzina; ma nel suo annuncio ha incluso pure le auto ibride. Si tratta del segmento di auto ecologiche che finora ha riscontrato il maggior successo tra gli automobilisti britannici e le dichiarazioni del premier, commenta il "Telegraph", non sono certo un incentivo a dotarsi di questo tipo di auto che comunque inquina assai meno di quelle a diesel o benzina. A questo poi si aggiunge anche il rischio che l'attuale bonus di 3.500 sterline per l'acquisto delle auto elettriche non sia rinnovato alla scadenza fra due mesi, perché a quanto pare i ministri competenti preferirebbero incentivare piuttosto la creazione di una vasta rete di colonnine di ricarica lungo le strade del paese. Questa incertezza venutasi a creare in un settore cruciale per l'industria manifatturiera britannica e su una cosa come la scelta dell'auto che tocca da vicino la vita quotidiana della gente, si inscrive poi in un clima di dubbi sugli obbiettivi ambientali stabiliti dal precedente governo conservatore e confermati dall'esecutivo guidato da Boris Johnson: si vuole cioè che il paese entro il 2050 arrivi all'obbiettivo "zero net emissions", il sostanziale pareggio tra emissioni nocive ed utilizzo di fonti di energia ecologiche e rinnovabili. Si tratta di un obbiettivo che rivoluzionerà la struttura economica, danneggiando certe aziende e favorendone altre; che a livello sociale ad esempio richiederà di modificare i sistemi di riscaldamento di tutte le case del paese nonché molti e diversi altri interventi, comportando enormi esborsi da parte dello Stato ed una spesa forse insostenibile per cittadini e consumatori. Per non parlare poi del generale scetticismo sulla capacità delle amministrazioni pubbliche di gestire una simile gigantesca transizione. Insomma, avvertono i media conservatori, bisogna stare molto attenti perché gli slogan e gli annunci roboanti poi hanno conseguenze dirette sulla vita concreta di tutti. (Sit)