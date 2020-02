Finestra sul mondo: Spagna, Torra potrebbe usare incontro con Sanchez per far saltare accordo Erc-Psoe

- Il presidente catalano Quim Torra ha in programma di far saltare domani, 6 febbraio, l'accordo tra Erc e il Psoe durante il suo incontro con il presidente Pedro Sánchez. Lo scrive oggi il quotidiano spagnolo “El Mundo”. "Dimostreremo che Erc ha dato l'investitura gratuitamente in cambio di un tavolo vuoto, in cui l'autodeterminazione e l'amnistia non saranno negoziate", hanno detto fonti di JxCat, il partito di Torra. Il capo dell'esecutivo catalano vuole infatti dettare le sue "condizioni" per tenere un referendum di secessione concordato con lo Stato, e presenterà richieste che non rientrano nel patto tra repubblicani e socialisti con l'intento di fare saltare i negoziati. La mossa di Torra sarebbe dovuta alla decisione del parlamento della Catalogna di accogliere la sentenza della Commissione elettorale nazionale (Jec) escludendolo dal parlamento catalano. Le tensioni infatti tra JxCate ed Erc hanno costretto Torra ad annunciare elezioni anticipate. (Sit)