Finestra sul mondo: Spagna, governo blocca aiuti Bei per la Murcia

- Il blocco da parte del ministero del Tesoro spagnolo dei prestiti della Banca europea per gli investimenti (Bei) alla Murcia per un valore di 320 milioni di euro, destinati al recupero della laguna costiera Mar Menor è una “decisione inaccettabile e irresponsabile”. Lo scrive il quotidiano “El Mundo” che evidenzia come la Bei abbia già agito a favore delle zone colpite dal maltempo, come per il caso italiano di Venezia, con un'iniezione economica destinata a riparare le infrastrutture devastate. Tuttavia, il dipartimento guidato da María Jesús Montero sottolinea che la legge di stabilità impedisce al governo di Murcia, guidato da Pp e Cs, di effettuare più operazioni di debito a causa della sua situazione di deficit. (Sit)