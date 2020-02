Finestra sul mondo: Usa, discorso sullo Stato dell'Unione di Trump anticipa la prevista assoluzione su impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha tenuto ieri il tradizionale discorso sullo Stato dell'Unione a Capitol Hill, dove si è trovato faccia a faccia con gli stessi Democratici che hanno cercato di rimuoverlo dall'incarico accusandolo di pressioni indebite sul governo ucraino. Trump ha parlato davanti al Congresso in seduta congiunta il giorno prima dalla sua prevista assoluzione al Senato, che probabilmente non basterà a placare mesi di dure polemiche da parte dei Democratici, che accusano addirittura Trump di tradimento. Con l'assoluzione praticamente assicurata, Trump ha sfruttato il suo terzo discorso sullo Stato dell'Unione per fissare le sue priorità per il resto dell'anno, con uno sguardo alle elezioni presidenziali di novembre, dove tenterà di ottenere dai cittadini statunitensi un secondo mandato alla Casa Bianca. Il discorso arriva inoltre il giorno dopo il flop dei caucus dell'Iowa, caratterizzati da problemi nel conteggio dei voti che ha causato un ritardo di quasi 24 ore. Trump ha utilizzato il discorso per ribadire alcuni nodi centrali della sua campagna di rielezione. L'inquilino della Casa Bianca ha fatto riferimento "al grande ritorno americano", mettendo in evidenza i record segnati nell'economia, l'aumento delle spese militari e la nomina di giudici conservatori. Il presidente ha parlato delle priorità future, come la riduzione dei costi dell'assistenza sanitaria, una più ampia offerta scolastica, il taglio dei fondi alle cosiddette "città santuario", che proteggono gli immigrati clandestini in violazione della legislazione federale vigente, e una ulteriore riduzione della pressione fiscale. (Sit)