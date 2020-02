Finestra sul mondo: Usa, primarie democratiche Iowa: Buttigieg in testa seguito da Sanders, Warren e Biden

- I risultati parziali diffusi dal Partito democratico al termine delle primarie di partito nell'Iowa, che si sono svolte lunedì 3 febbraio, danno il sindaco Pete Buttigieg in testa con il 26,9 per cento dei delegati. I dati riguardano il 62 per cento dei distretti scrutinati. Subito dopo l'ex sindaco di South Bend (Indiana) si piazza il senatore socialista Bernie Sanders con il 25,1 per cento dei voti dei delegati, ma che avrebbe ottenuto la maggioranza del voto popolare; alle spalle di Sanders la senatrice Elizabeth Warren, con il 18,3 per cento. Solo quarto l'ex vicepresidente Joe Biden, in testa nei sondaggi e sostenuto dall'establishment del partito e dai media vicini ai Democratici, con il 15,6 per cento. Il presidente del Partito democratico dello Iowa, Troy Price, si è scusato per il ritardo di 20 ore nella pubblicazione dei risultati dei caucus dell'Iowa, dovuto ad un problema nell'applicazione di conteggio dei voti. Il caos nella presentazione dei risultati si è sommato a nuove accuse all'establishment del partito, accusato di voler affossare la candidatura di Sanders assieme a media "amici", come l'emittente Cnn. Il voto di lunedì segna ad ogni modo una grave sconfitta per Biden, solo quarto nelle preferenze degli elettori democratici dello Stato. Nell'Iowa la scelta del candidato democratico non avviene attraverso primarie vere e proprie, ma tramite i cosiddetti "caucus": assemblee di elettori organizzate all'interno di palestre, scuole o chiese, della durata di qualche ora. La votazione degli esponenti del partito avviene per lo più per alzata di mano o conteggio. I caucus vengono organizzati solo in quattro Stati Usa: Nevada, North Dakota, Wyoming e Iowa. (Sit)