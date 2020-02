Regione Lazio: Bussolati (Pd), bene Zingaretti su equo compenso. Sua soluzione diventi nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera della Giunta regionale del Lazio che impone alle amministrazioni e alle società partecipate di non derogare dai parametri ministeriali per i compensi professionali vietando l’utilizzo di clausole vessatorie ed eccessivi ribassi nei bandi "è un passaggio fondamentale a tutela dei professionisti del Lazio e dei cittadini". Lo sostiene in una nota Pietro Bussolati, responsabile imprese nella segreteria del Partito democratico. La valorizzazione della "fatica di coloro che lavorano, la difesa della professionalità e tutelare i cittadini affinché ricevano servizi adeguati dovrebbe spingere anche le altre Regioni a percorrere la strada seguita dalla Regione Lazio e dal buon governo del presidente Zingaretti". La logica del massimo ribasso "unita al perdurante mancato riconoscimento del valore della professionalità - continua Bussolati - negli anni, lungi dal tradursi in un vantaggio per i cittadini, tranne in rare circostanze, si è tradotta in una mortificazione per tanti e tanti professionisti". Una situazione "di palese ingiustizia - conclude Bussolati - che chiede una risposta a livello nazionale. La regione lazio ha aperto la strada, la si percorra".-- (Com)