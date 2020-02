Emirati Arabi Uniti: Dubai, 136 milioni di dollari stanziati per edilizia residenziale

- Il Consiglio di Dubai ha approvato lo stanziamento di 136 milioni di dollari per migliorare la qualità della vita nei quartieri residenziali dell’emirato. La decisione è arrivata dopo una riunione del Consiglio preceduta da Shaikh Mohammad Bin Rashid al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti. Tra le misure adottate anche l’esenzione da tasse per l’accensione di mutui per l’acquisto di case. A breve sarà lanciata su internet e sui mezzi di comunicazione la campagna “Our Life” attraverso cui i cittadini potranno proporre idee per migliorare la qualità abitativa nell’emirato di Dubai. (Res)