Usa: discorso alla nazione, Trump presenta Guaidò "presidente legittimo" del Venezuela (3)

- Tra gli invitati al discorso, ha riferito una nota della presidenza Usa, c'era anche Ivan Simonovis, designato da Guaidò come commissario speciale per la sicurezza nell'ambasciata del Venezuela. Definito nella nota come il "miglior poliziotto" del Venezuela, Simonivis funge da elemento di coordinamento con le agenzie dell'intelligence Usa. Nei giorni scorsi, Guaidò aveva detto che avrebbe "fatto di tutto" per poter incontrare Trump. In un primo momento si era pensato che i due si sarebbero potuti vedere a Miami, nel corso dell'ultimo fine settimana: l'oppositore venezuelano ha tenuto un discorso ai connazionali convenuti al centro congressi dell'aeroporto locale, nelle ore in cui il presidente Usa si trovava in Florida, non lontano da dove si sarebbe giocvata la finale del superbowl. (segue) (Was)